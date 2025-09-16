Versace Embodied non è una campagna ma conversazione sulla cultura

Un nuovo modo di raccontare Versace attraverso fotografia, poesia, musica e oggetti d'archivio, inaugurato con la direzione creativa di Dario Vitale.

16 Settembre 2025

L’espressione di una nuova visione che si inaugura con la direzione creativa di Dario Vitale. Versace Embodied è un modo nuovo per raccontare Versace: attraverso le persone, i luoghi e i simboli che incarnano i suoi valori. Non è una campagna (e non include prodotti), è piuttosto l’espressione della nuova visione creativa che prende forma attraverso una conversazione con alcuni tra gli individui e i collettivi più interessanti nella scena culturale di oggi e di ieri, intrecciando fotografia, poesia, arte, musica e oggetti d’archivio di Versace per dare spazio alla creazione di qualcosa di nuovo.

Oggi scopriamo il primo capitolo, Chapter One, una raccolta di opere (foto, poesie, performance, illustrazioni) che evoca l’essenza fondamentale di Versace. Si parte dalla Medusa in bronzo che adorna la storica residenza e primo atelier milanese di Vesace, in via Gesù 12, nella polaroid “Medusa” di Camille Vivier, fotografa dal linguaggio onirico che crea un mondo dallo spirito mitico e liberatorio. E poi: una fotografia del 1997 di Steven Maisel, una di Andrea Modica e una Stef Mitchell (entrambe freschissime: 2025), una poesia dell’icona newyorkese Eileen Myles, dei momenti di danza di gruppo creati da Olly Elyte, artista, musicista e modell* non-binary, a New York e Los Angels, illustrazioni della fotografa Collier Schorr, una fotografia anonima del 1981 dei Bronzi di Riace.

Resta altissima la curiosità per la prima collezione di Dario Vitale, di cui abbiamo avuto un rapidissimo assaggio alla Mostra del Cinema di Venezia grazie ai look di Julia Roberts. Per ora possiamo notare come il nuovo approccio comunicato con Versace Embodied sia perfettamente in linea con la scelta di debuttare (durante l’imminente fashion week milanese, 23-29 settembre) non con una sfilata nella formula classica, ma con «un evento intimo che renderà omaggio al passato e guarderà al futuro».