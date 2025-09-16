Hype ↓
10:32 martedì 16 settembre 2025
A Lampedusa sono arrivati tre immigrati palestinesi a bordo di una moto d’acqua I tre hanno usato ChatGPT per pianificare la rocambolesca fuga verso l’Europa, seminando le motovedette tunisine per arrivare in Italia.
Il concerto in Vaticano per il compleanno del Papa è stato uno degli show più assurdi di sempre La collabo Bocelli-Pharrell, i Clipse primi rapper a esibirsi in Vaticano, i droni del fratello di Musk, lo streaming su Disney+ e la diretta su Tv2000: è successo davvero.
L’ultima tappa della Vuelta di Spagna è stata annullata perché 100 mila manifestanti pro Palestina hanno invaso le strade A causa delle proteste non c'è stata nessuna cerimonia di premiazione, niente passerella finale e né festeggiamenti ufficiali.
Javier Bardem si è presentato con la kefiah al collo sul red carpet degli Emmy L’attore spagnolo ha chiesto la fine del blocco agli aiuti umanitari, guidando una folta schiera di star che hanno parlato della Palestina agli Emmy.
Non se lo aspettava nessuno ma quest’anno agli Emmy è andato tutto per il verso giusto Adolescence, The Pitt, Hacks, The Studio, Severance: tutte le serie più amate e discusse dell'anno hanno vinto.
Per la prima volta nella storia, nel mondo ci sono più bambini obesi che sottopeso Stando a un report dell'Unicef, oggi un bambini su 10 soffre di obesità, addirittura uno su 5 è in sovrappeso.
Su internet la T-shirt dell’assassino di Charlie Kirk sta andando a ruba, anche a prezzi altissimi Su eBay sono spuntati decine di annunci in cui la maglietta viene venduta a prezzi che arrivano anche a 500 dollari.
In Corea del Nord sono aumentate le condanne a morte per chi guarda film e serie TV straniere Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il regime di Kim Jong-un ora usa anche l'AI per perseguire questo grave crimine.
Moda

Versace Embodied non è una campagna ma conversazione sulla cultura

Un nuovo modo di raccontare Versace attraverso fotografia, poesia, musica e oggetti d'archivio, inaugurato con la direzione creativa di Dario Vitale.

16 Settembre 2025

L’espressione di una nuova visione che si inaugura con la direzione creativa di Dario Vitale. Versace Embodied è un modo nuovo per raccontare Versace: attraverso le persone, i luoghi e i simboli che incarnano i suoi valori. Non è una campagna (e non include prodotti), è piuttosto l’espressione della nuova visione creativa che prende forma attraverso una conversazione con alcuni tra gli individui e i collettivi più interessanti nella scena culturale di oggi e di ieri, intrecciando fotografia, poesia, arte, musica e oggetti d’archivio di Versace per dare spazio alla creazione di qualcosa di nuovo.

Oggi scopriamo il primo capitolo, Chapter One, una raccolta di opere (foto, poesie, performance, illustrazioni) che evoca l’essenza fondamentale di Versace. Si parte dalla Medusa in bronzo che adorna la storica residenza e primo atelier milanese di Vesace, in via Gesù 12, nella polaroid “Medusa” di Camille Vivier, fotografa dal linguaggio onirico che crea un mondo dallo spirito mitico e liberatorio. E poi: una fotografia del 1997 di Steven Maisel, una di Andrea Modica e una Stef Mitchell (entrambe freschissime: 2025), una poesia dell’icona newyorkese Eileen Myles, dei momenti di danza di gruppo creati da Olly Elyte, artista, musicista e modell* non-binary, a New York e Los Angels,  illustrazioni della fotografa Collier Schorr, una fotografia anonima del 1981 dei Bronzi di Riace.

Resta altissima la curiosità per la prima collezione di Dario Vitale, di cui abbiamo avuto un rapidissimo assaggio alla Mostra del Cinema di Venezia grazie ai look di Julia Roberts. Per ora possiamo notare come il nuovo approccio comunicato con Versace Embodied sia perfettamente in linea con la scelta di debuttare (durante l’imminente fashion week milanese, 23-29 settembre) non con una sfilata nella formula classica, ma con «un evento intimo che renderà omaggio al passato e guarderà al futuro». 

Medusa, via Gesù, 12. Photographed by Camille Vivier, 2025

Versace ‘Istante’ catalogue. Photographed by Steven Meisel, Spring Summer 1997

Summer in the South of Italy. Photographed by Andrea Modica, 2025

‘Untitled’. Illustrations by Collier Schorr, 2025

Bronzi di Riace c. 460-450 BC. Exhibited at Palazzo del Quirinale, 1981

