Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush ha vinto il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia

Lo avevamo scritto subito dopo l’annuncio del programma di quest’anno: una Mostra del cinema di Venezia così ricca non si vedeva da tanto tempo. In queste due settimane al Lido di Venezia sono passati praticamente tutti gli autori, tutte le autrici, tutti i protagonisti e tutte le protagoniste del cinema contemporaneo, tutti i film più attesi dell’autunno e dell’inverno. Chi a Venezia in questi giorni c’è stato sa che è stato molto difficile capire quale film, tra quelli candidati in concorso, fosse il favorito per la vittoria del Leone d’oro. Si è parlato molto de La grazia di Paolo Sorrentino, di Bugonia di Yorgos Lanthimos, di No Other Choice di Park Chan-wook e ovviamente di The Voice of Hind Rajab. Alla fine, abbastanza a sorpresa, il Leone d’oro l’ha vinto Jim Jarmush con Father Mother Sister Brother, e nel suo discorso di ringraziamento ha citato pure Terence Hill. Tutti gli altri vincitori li trovate qui sotto

Leone d’oro

Father Mother Sister Brother di Jim Jarmush

Gran premio della giuria

The Voice of Hind Rajab di Kawthar ibn Haniyya

Leone d’argento per la Miglior regia

Benny Safdie per The Smashing Machine

Premio speciale della giuria

Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi

Miglior sceneggiatura

Valérie Donzelli, Gilles Marchand per À pied d’œuvre

Coppa Volpi per la Migliore interpretazione maschile

Toni Servillo in La grazia di Paolo Sorrentino

Coppa Volpi per la Migliore interpretazione femminile

Xin Zhilei in The Sun Rises on Us All

Premio Marcello Mastroianni

Luna Wedler per Silent Friend

Leone del futuro – Premio Venezia Opera Prima

Short Summer di Nastia Korkia

Premio degli spettatori

Calle Málaga di Maryam Touzani



Orizzonti

Miglior film

En el camino di David Pablos

Migliore regia

Songs of Forgotten Trees di Anuparna Roy

Premio speciale della giuria

Hara Watan di Akio Fujimoto

Miglior attore

Giacomo Covi per Un anno di scuola di Laura Samani

Miglior attrice

Benedetta Porcaroli per Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli

Miglior sceneggiatura

Ana Cristina Barragán per Hiedra

Miglior cortometraggio

Utan Kelly di Lovisa Sirén

Venezia Classici

Miglior documentario sul cinema

Mata Hari di Joe Beshenkovsky e James A. Smith

Miglior film restaurato

Gharibeye Koochak di Bahram Beyzaie