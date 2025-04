Di cosa si è parlato questa settimana

Stati Uniti – Dazi driver

Gli economisti sono al lavoro per scoprire la formula matematica che Trump ha usato per calcolare i suoi ormai famigerati dazi. Perché quelli dell’Ue al 20 per cento e quelli del Regno Unito al 10? Come si spiegano i tre punti percentuali di differenza tra la Cambogia (49) e il Vietnam (46)? Che male hanno fatto i pinguini delle isole Heard e McDonald per beccarsi anche loro il 10 per cento di dazi? Al momento in cui scriviamo, nessun economista ha ancora scoperto la formula magica. Forse perché sono troppo distratti dal crollo delle borse di tutto il mondo. È per momenti come questo che l’umanità si è inventata il vino: un calice, forse due, e passa tutto. Non per gli americani, però: con i dazi, un calice di vino, addirittura due, non è cosa che ci possa permettere tutti i giorni.

Cronaca – Femmineccidio

Sara Campanella, 22 anni, accoltellata a Messina da Stefano Argentino, compagno di università che la stalkerizzava da anni. Ilaria Sula, 22 anni, uccisa a Roma e fatta a pezzi dall’ex fidanzato Mark Samson. Era scomparsa dal 25 marzo, ed è stata ritrovata in una valigia dopo la confessione di Samson. Due ragazze diverse in due parti d’Italia diverse, la cui vita si è conclusa nello stesso orribile modo: in questi giorni, in tutto il Paese ci sono state manifestazioni per sensibilizzare sulla violenza di genere, mentre è ripartito il solito circo mediatico. Intanto su internet se ne discute moltissimo: su TikTok centinaia di ragazze e ragazzi ne stanno parlando, cercando un senso, ma sono moltissimi anche i commenti di troll che fanno pensare a quanto quello che racconta Adolescence non sia solo tv, ma la realtà in cui viviamo.

Esteri – Le Pen is off the table

Gli amici si vedono nei momenti di difficoltà, no? Questa settimana non c’è stato nessuno più in difficoltà di Marine Le Pen, condannata per peculato e interdetta dalla candidatura ai pubblici uffici per cinque anni. Niente presidenziali del 2028 per lei, la delusione deve essere grande ma altrettanto grande deve essere la commozione: tutti questi amici destrorsi a esprimerle stima e affetto, non è cosa da poco. Salvini (che ha deliziato con il solito, boomerissimo post sui social), Orbán, Abascal, Musk, Vance, Trump. E poi, la sorpresa, quella che proprio non ti aspetti: pure Putin ha detto che la condanna di Le Pen viola le norme democratiche. E, insomma, se c’è uno che di queste cose se ne intende, è proprio lui.

Milano – Macao Meravigliao

“Nel dibattito sul Macao ci sono tutte le contraddizioni di Milano”, così abbiamo titolato il nostro pezzo sulla polemica Macao/Alcova che ha occupato (no pun intended) la settimana prima del Salone del mobile. È una discussione che a Milano prosegue da anni e che per il momento sembra destinata a proseguire per anni ancora. Cos’è uno spazio pubblico, in una città come questa, in un momento storico come questo? A che cosa e, soprattutto, a chi devono servire i luoghi? In attesa che qualcuno trovi le risposte a queste domande, la palazzina di viale Molise resta vuota. Alcova ha rinunciato e se n’è andata altrove, Macao ha annunciato il ritorno. Nel frattempo, continueremo a discutere.

Personaggi – Val di lacrime

Aveva 65 anni e da tempo si era ritirato dalle scene a causa di un cancro alla gola che gli aveva danneggiato le corde vocali e gli aveva reso impossibile parlare. Di Val Kilmer resterà l’immagine da rockstar e un talento meno apprezzato di quanto avrebbe meritato. Top Gun, The Doors e Heat i film che hanno visto tutti, ma nella lista dei recuperi meritano di stare anche Willow, ll santo, Spiriti nelle tenebre, Kiss Kiss Bang Bang, Tombstone, Una vita al massimo. Per chi avesse voglia di scoprire quanto buffo, oltre che bravo e bellissimo, fosse Kilmer, consigliamo il documentario Val: decine e decine di filmati privati fatti dallo stesso Kilmer nel corso di 40 anni di vita e carriera, raccontati dalla voce del suo secondogenito Jack.