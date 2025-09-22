Ci vorrebbe ancora Sundance Kid, ma ci faremo bastare Enzo Iacchetti.
La redazione di Rivista Studio aderisce allo sciopero del 22 settembre
Il nostro sito e i nostri social oggi resteranno fermi.
La redazione di Rivista Studio ha deciso di aderire allo sciopero di lunedì 22 settembre. Pertanto in questa giornata, il sito e i social resteranno fermi, ma saremo alla manifestazione di Milano. Sappiamo che è un gesto puramente simbolico ma sentiamo il bisogno e il dovere di unirci a chi cerca in tutti i modi di dire basta rispetto a quello che sta succedendo a Gaza.
Leggi anche ↓
Società
Il caso del cadavere di una 15enne ritrovato nella Tesla abbandonata del rapper D4vd è diventato l’ultima fissazione degli impallinati di true crime
La vittima, Celeste Rivas, aveva 15 anni. Il rapper sta collaborando con le autorità. Al momento queste sono le uniche certezze di questa storia.