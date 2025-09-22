La redazione di Rivista Studio aderisce allo sciopero del 22 settembre

La redazione di Rivista Studio ha deciso di aderire allo sciopero di lunedì 22 settembre. Pertanto in questa giornata, il sito e i social resteranno fermi, ma saremo alla manifestazione di Milano. Sappiamo che è un gesto puramente simbolico ma sentiamo il bisogno e il dovere di unirci a chi cerca in tutti i modi di dire basta rispetto a quello che sta succedendo a Gaza.