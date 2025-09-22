Società

La redazione di Rivista Studio aderisce allo sciopero del 22 settembre

Il nostro sito e i nostri social oggi resteranno fermi.

di Studio
22 Settembre 2025

La redazione di Rivista Studio ha deciso di aderire allo sciopero di lunedì 22 settembre. Pertanto in questa giornata, il sito e i social resteranno fermi, ma saremo alla manifestazione di Milano. Sappiamo che è un gesto puramente simbolico ma sentiamo il bisogno e il dovere di unirci a chi cerca in tutti i modi di dire basta rispetto a quello che sta succedendo a Gaza.

