Le prime immagini di Jacob Elordi nella parte di Heathcliff in Cime tempestose

14 Aprile 2025

Chi ancora sperava che la regista di Saltburn e Promising Young Woman Emerald Fennell stesse girando una versione contemporanea di Cime tempestose (ad esempio Jordan Ruimy di World of Reel), rimarrà deluso: a giudicare dalle prime foto dal set, il film rispetterà l’ambientazione originale del romanzo, ovvero il XVIII secolo. Nelle foto vediamo i personaggi di Heathcliff e Catherine Earnshaw in costume, interpretati rispettivamente da Jacob Elordi e Margot Robbie. Come ricorda Ruimy su World of Reel, ci sono stati già ben quattro adattamenti del classico di Emily Brontë pubblicato nel 1847, usciti nel 1939, 1970, 1992 e 2011: nessuno di questi all’altezza del libro, secondo lui. C’è da dire che neanche la versione di Fennell sembra essere partita bene: in molti hanno già criticato la scelta di far interpretare la giovanissima Catherine, che nel libro è poco più che adolescente e muore a 18-19 anni (scusate lo spoiler ma, insomma, non è che la trama di Cime tempestose sia proprio un segreto) a Margot Robbie, un’attrice di 34 anni. Per scoprire come sarà l’adattamento di Fennel, dobbiamo aspettare l’anno prossimo: Warner Bros. ha fissato l’uscita per il giorno di San Valentino del 2026.