Luca Marinelli sta girando un nuovo film con il regista di Le otto montagne, Felix van Groeningen

L'attore è in Belgio per girare Let Love in, storia di una coppia che, per un volta, non si lascia.

07 Ottobre 2025

L’esperienza sul set di Le otto montagne deve essere stata positiva sia per Luca Marinelli sia per il regista Felix van Groeningen, dato che i due sono di nuovo sul set insieme. Mubi infatti ha annunciato che sono iniziate in Belgio le riprese di Let Love In, un dramma romantico che vede come protagonista proprio Marinelli al fianco di Charlotte Vandermeersch, attrice, co-sceneggiatrice e compagna del regista.

Let Love In ùracconta l’inaspettato riavvicinamento di una coppia dopo una profonda crisi causata da un tradimento: «Quella che sembra una crisi profonda si trasforma in un’occasione di guarigione e riconciliazione: un percorso alla ricerca di onestà e di una vera unione, una comprensione profonda capace di ridefinire il significato stesso di amarsi», recita la sinossi ufficiale del film. Let Love In è una coproduzione italo-belga con chiare ambizioni internazionali e chissà che non riesce a bissare il successo della precedente collaborazione con van Groeningen – Marinelli: Le otto montagne infatti vinse il Premio della Giuria al Festival di Cannes e raccolse un vasto plauso internazionale.