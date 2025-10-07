Hype ↓
16:37 martedì 7 ottobre 2025
A Marty Supreme di Josh Safdie sta succedendo la stessa cosa successa a Una battaglia dopo l’altra: tutte le recensioni dicono che è un capolavoro Presentato a sorpresa al New York Film Festival, il film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet ha suscitato l'entusiasmo della critica.
Luca Marinelli sta girando un nuovo film con il regista di Le otto montagne, Felix van Groeningen L'attore è in Belgio per girare Let Love in, storia di una coppia che, per un volta, non si lascia.
La Commissione per il Nobel non riesce a contattare uno dei vincitori di quest’anno per dirgli che ha vinto il Nobel perché è in una zona in cui il telefono non prende Ma anche se prendesse non cambierebbe nulla, perché Fred Ramsell, neo Premio Nobel per la Medicina, il telefono lo ha anche spento.
Amazon ha cancellato le pistole da tutte le vecchie locandine dei film di 007 e il risultato è ovviamente pessimo La Walther PPK è sparita da tutte le locandine riviste e corrette da Amazon, per motivi che l'azienda non ha spiegato.
Papa Leone XIV ha benedetto un blocco di ghiaccio della Groenlandia vecchio 20 mila anni Il ghiaccio è stato portato sul palco dall’artista Olafur Eliasson ed è stato estratto dal fiordo di Nuup Kangerlua.
I più famosi e importanti comici americani stanno litigando a causa del Comedy Festival di Riad Dave Chappelle, Louis C.K., Bill Burr, tra gli altri, sono stati criticati duramente dai colleghi per aver accettato di partecipare all'evento organizzato dal regime saudita.
Sanae Takaichi è la prima donna ma anche la prima batterista heavy metal a diventare Premier in Giappone Da ragazza suonava in una band e i fan apprezzavano molto la sua foga e la capacità di suonare così forte da spezzare spesso le bacchette.
Il nuovo governo francese non è durato nemmeno mezza giornata È il governo più breve della storia della Repubblica: appena sei ore sono passate tra l'incarico e le dimissioni di Sébastien Lecornu.
Cultura

Luca Marinelli sta girando un nuovo film con il regista di Le otto montagne, Felix van Groeningen

L'attore è in Belgio per girare Let Love in, storia di una coppia che, per un volta, non si lascia.

07 Ottobre 2025

L’esperienza sul set di Le otto montagne deve essere stata positiva sia per Luca Marinelli sia per il regista Felix van Groeningen, dato che i due sono di nuovo sul set insieme. Mubi infatti ha annunciato che sono iniziate in Belgio le riprese di Let Love In, un dramma romantico che vede come protagonista proprio Marinelli al fianco di Charlotte Vandermeersch, attrice, co-sceneggiatrice e compagna del regista.

Let Love In ùracconta l’inaspettato riavvicinamento di una coppia dopo una profonda crisi causata da un tradimento: «Quella che sembra una crisi profonda si trasforma in un’occasione di guarigione e riconciliazione: un percorso alla ricerca di onestà e di una vera unione, una comprensione profonda capace di ridefinire il significato stesso di amarsi», recita la sinossi ufficiale del film. Let Love In è una coproduzione italo-belga con chiare ambizioni internazionali e chissà che non riesce a bissare il successo della precedente collaborazione con van Groeningen – Marinelli: Le otto montagne infatti vinse il Premio della Giuria al Festival di Cannes e raccolse un vasto plauso internazionale. 

