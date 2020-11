Si può essere meravigliati dalla scienza se si crede in Dio?

Invito alla meraviglia di Ian McEwan si propone al lettore come una raccolta di cinque saggi sulla relazione tra due grandi culture: quella letteraria e quella scientifica. McEwan sottolinea come l’incontro con la letteratura sia più semplice rispetto a quello con la scienza: la meraviglia provata nella lettura di un romanzo è un’esperienza accessibile, mentre al contrario lo stupore per una scoperta scientifica è un’esperienza rara e difficile da condividere. La difficoltà d’approccio alla scienza è legata da un lato all’utilizzo di un linguaggio specifico e dall’altro alla sua costruzione verticale: per comprendere uno scrittore è bene aver letto i suoi riferimenti letterari, ma non è essenziale; per comprendere uno scienziato è invece condizione necessaria aver letto i suoi predecessori. Questo perché la tradizione scientifica, come una scala, elevandosi anno dopo anno verso una vetta sempre nuova, richiede al lettore interessato la comprensione di principi e teorie che funzionano come gradini. Talvolta il progresso scientifico implica un arresto: una nuova scoperta mette in crisi una teoria passata. Gli scienziati allora, analizzando i gradini, cercano quello cigolante che, trovato, viene sostituito. Sono questi i casi in cui testi, un tempo considerati scientifici, perdono la loro efficacia nella spiegazione della realtà. Inutili al progresso scientifico, sono gradini che conducono a un percorso interrotto. Possono però essere consolati dalla letteratura che, a braccia aperte, li custodisce nel suo regno privo di gerarchie assolute.

McEwan ha ragione nel dire che la letteratura può e deve aiutare la divulgazione della scienza. Lo stesso scrittore britannico, proponendo al lettore elementi biografici di Darwin, stuzzica la sua curiosità a un approccio scientifico più ampio, eppure, procedendo nella lettura vediamo come lo scrittore si perda nel suo stesso intento: invece di continuare ad accendere in noi, con la potenza della sua scrittura, una fame di conoscenza scientifica, comincia a trattare la scienza e la letteratura come aspetti dell’umanità, incentrando così la sua analisi sull’antropologia. Focalizzando la nostra attenzione su interrogativi filosoficamente molto densi, come la relazione tra natura e cultura, tra permanenza e provvisorietà dell’essere umano, ci ricorda come la letteratura, la scienza e la filosofia non siano altro che prodotti del nostro essere umani.

Viene da pensare allora che la meraviglia, promessa da McEwan, non origini solo dall’operare scientifico dell’umanità, anche se il sottotitolo del libro reca «Per un incontro ravvicinato con la scienza», ma dall’umanità nella sua interezza. Nel quarto saggio, McEwan ci conduce nell’ambito religioso che viene interpretato come causa del disinteresse collettivo alla conoscenza, non solo scientifica, ma addirittura personale: la religione, analizzata solamente nel suo lato peggiore, diviene capro espiatorio dell’ignoranza. Viene da chiedersi perché, però, se la letteratura e la scienza vengono considerati prodotti del pensiero umano, non si possa fare lo stesso con la religione. Lo scrittore inglese cita episodi di fanatismo identificandoli ingiustamente come unici episodi religiosi e ne indica le cause nell’incapacità intellettuale. Secondo lo scrittore insomma l’antidoto a questo diffuso disinteresse scientifico sarebbe l’ateismo, prerequisito per la partecipazione alla festa a cui siamo stati invitati.

Senza elencare esempi pratici che contraddicono l’antidoto – si può però citare l’atea Margherita Hack che definì “particella di Dio” il bosone di Higgs – quello che veramente lascia meravigliati è l’assenza di quella meraviglia che ci era stata promessa dal titolo. Che il lettore sia ateo, credente o agnostico, la letteratura e la scienza possono essere in qualunque caso fonte di stupore e di meraviglia. Invito alla meraviglia si presenta in definitiva come un invito a cui noi lettori ci aspettiamo di essere coinvolti, ma che invece si rivela non essere per tutti e, se si crede in Dio, soprattutto, la meraviglia non sembra essere possibile.