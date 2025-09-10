Hype ↓
News ↓
17:34 mercoledì 10 settembre 2025
Il biopic di Giorgio Armani è già in lavorazione  S’intitola Armani – The King Of Fashion ed è in lavorazione già da mesi, non si sa se con il benestare della famiglia o no.
OpenAI vuole portare il suo primo film animato fatto tutto con l’intelligenza artificiale al prossimo Festival di Cannes Si intitola Critterz, è già in corso di realizzazione, ma il progetto di presentarlo a Cannes appare molto difficile.
Dopo due anni di prove, EssilorLuxottica ha deciso di introdurre la settimana lavorativa corta Le sperimentazioni fatte fin qui hanno dato ottimi risultati, e ora l'azienda sembra intenzionata a cambiare definitivamente modello di produzione
La vita e la carriera del giovane Gigi D’Alessio diventeranno un film Il biopic si intitolerà Solo se canti tu e a interpretare D'Alessio sarà Matteo Paolillo, meglio noto come Edoardo Conte di Mare fuori.
Migliaia di registi, attori, sceneggiatori e lavoratori del cinema hanno firmato un appello per boicottare l’industria cinematografica israeliana Tra questi anche Yorgos Lanthimos, Olivia Colman, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed e Josh O’Connor.
Il tentativo del governo nepalese di vietare i social è finito con 19 morti, le dimissioni del Presidente del Consiglio e il Parlamento in fiamme In 48 ore il Paese è piombato nel caos, il governo è stato costretto a fare marcia indietro e a chiedere pure scusa.
Una giornalista italiana ha scatenato un putiferio per non aver coinvolto Ayo Edebiri in una domanda su MeToo e Black Lives Matter Argomenti sui quali ha preferito interpellare Julia Roberts e Andrew Garfield, gli altri due protagonisti di questa intervista a tre fatta durante la Mostra del cinema di Venezia.
È morto Stefano Benni, inventore del Bar Sport, amico di Daniel Pennac, “performer” con Nick Cave e tante altre cose Romanziere, giornalista, drammaturgo: in ogni sua veste Benni ha saputo raccontare l’italianità, una battuta alla volta.  
Moda

Il biopic di Giorgio Armani è già in lavorazione 

S’intitola Armani – The King Of Fashion ed è in lavorazione già da mesi, non si sa se con il benestare della famiglia o no.

10 Settembre 2025

La morte di Giorgio Armani ha costretto ad accelerare i lavori a un progetto che, scopriamo oggi, era in cantiere da tempo: quello di un film biografico a lui dedicato. Le prime fasi di lavorazione del film sono iniziate già mesi fa, ma solo oggi se ne ha notizia: a svelarlo a Deadline è stato il produttore italiano Andrea Iervolino, che ha rivelato anche qualche dettaglio sull’opera, a partire dal titolo.

Armani – The King Of Fashion è solo l’ultimo dei progetti con cui Iervolino sta raccontando al cinema alcuni dei nomi più rappresentativi del Made in Italy. Si è infatti anche occupato di Ferrari di Michael Mann e sta ultimando la produzione del film dedicato alla famiglia Maserati (nel cast ci sono Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy Garcia e Jessica Alba). Secondo Iervolino la morte di Armani e la commozione che ha destato hanno ribadito quanto immensa sia stata la sua influenza sul mondo della moda, quanto rivoluzionario il suo contributo. 

Non è chiaro se la famiglia Armani o lo stesso stilista fossero a conoscenza del progetto di Iervolino né se siano stati resi partecipi della stesura della sceneggiatura, sulla cui scrittura è attualmente all’opera Bobby Moresco, sceneggiatore e regista noto soprattutto per Crush – Contatto Fisico. Rimane però da capire quale approccio utilizzerà Armani – The King Of Fashion nel raccontare la vita di Re Giorgio: si concentrerà sugli inizi di carriera, sulla conquista del mercato americano o racconterà tutta la storia, dall’inizio alla fine?

Uno degli interrogativi chiave è se e quanto la storia concentrerà esclusivamente sulla sua carriera professionale o se ci sarà spazio per la vita privata dello stilista scomparso pochi giorni fa. Armani era notoriamente riservatissimo in questo senso, mantenendo il più stretto riserbo sull’argomento. In molti dunque già si chiedono che ruolo ricoprirà la figura di Sergio Galeotti nella storia: fidato braccio destro negli affari, è stato anche il partner di lungo corso di Armani, fino alla sua morte per AIDS nel 1985.

Articoli Suggeriti
Moda
di Giuliana Matarrese
Giorgio Armani ha fatto tutto, prima di tutti, meglio di tutti

Quando ha iniziato, lo stilista era una figura ancora indecifrabile, il Made in Italy appena agli albori, e nessuno avrebbe mai immaginato che un "creatore di vestiti" potesse arrivare fin dove è arrivato lui.

Leggi anche ↓
Moda
di Giuliana Matarrese
Giorgio Armani ha fatto tutto, prima di tutti, meglio di tutti

Quando ha iniziato, lo stilista era una figura ancora indecifrabile, il Made in Italy appena agli albori, e nessuno avrebbe mai immaginato che un "creatore di vestiti" potesse arrivare fin dove è arrivato lui.

Moda
È morto a 91 anni Giorgio Armani

Con infinito cordoglio, il gruppo Armani ha annunciato la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore.

Moda
La nuova campagna di Valentino è ambientata in un bagno pubblico

Scattata da Glen Luchford, celebra uno spazio liminale in cui tutte le identità si incontrano.

Moda
Chloe Malle è la nuova direttrice di Vogue Us

Figlia dell'attrice Candice Bergen e del regista francese Louis Malle, dal 2023 era direttrice del sito di Vogue, dove lavora da 14 anni.

Moda
Miley Cyrus è diventata la prima celebrity a fare da testimonial a Maison Margiela

La campagna scattata da Paolo Roversi è una rivoluzione nella storia del brand.

Moda
La stylist di Julia Roberts non vuole rivelare il brand del cardigan con la faccia di Luca Guadagnino

Il misterioso cardigan indossato dall'attrice al suo arrivo a Venezia è già diventato l'oggetto del desiderio della Mostra del Cinema.