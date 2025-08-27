Hype ↓
Il vestito con cui Taylor Swift ha annunciato il suo matrimonio è andato sold out in un’ora Le Swifties hanno preso d'assalto il sito di Ralph Lauren per acquistare l'abito a righe indossato nelle foto con Travis Kelce.
Al Burning Man sta succedendo un disastro, di nuovo Tempeste di sabbia, code di otto ore per entrare, l'Orgy Dome distrutto: dopo la tremenda edizione 2023, anche quest'anno le cose sembrano mettersi male.
Se ci fosse un Leone d’oro per la miglior locandina, l’avrebbe già vinto Bugonia di Yorgos Lanthimos Il regista aveva dimostrato già un impeccabile gusto in fatto di locandine con quelle di Kinds of Kindness. Con quella del film che presenterà a Venezia è riuscito addirittura a superarsi.
I (pochi) turisti stranieri in vacanza in Corea del Nord sono rimasti molto impressionati dalla falsa Ikea e dal falso Starbucks di Pyongyang In tutto e per tutto simili ai loro corrispettivi occidentali e capitalisti, e anche un tantino più cari.
Werner Herzog ha aperto un profilo Instagram e nel suo primo post c’è lui che fa una grigliata Nella caption del post si legge: «I am Werner Herzog. This shall be my Instagram».
Dobbiamo iniziare a prepararci al nuovo album degli Arctic Monkeys? Secondo diversi indizi e indiscrezioni raccolte dai fan, la band è già al lavoro. Anzi, sarebbe già a buon punto.
La Nasa smetterà di studiare la crisi climatica perché secondo il suo capo non è una questione che la riguarda Sean Duffy ha detto che la Nasa deve dedicarsi solo all'esplorazione spaziale, non «a tutte queste scienze terrestri».
In autunno uscirà il memoir postumo di Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein Si intitola Nobody’s Girl, Giuffre lo avrebbe completato pochi giorni prima di suicidarsi, il 25 aprile scorso.
27 Agosto 2025

È un periodo di grandi annunci per Taylor Swift: poco dopo aver rivelato, nel bel mezzo di agosto e durante una puntata del podcast del suo ragazzo, Travis Kelce, l’imminente uscita, il 3 ottobre, del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl, generando il consueto delirio tra i fan (e anche tra i brand più disparati, che si sono precipitati a riprendere le grafiche arancione glitter della copertina per i loro post sui social, proprio com’era successo, anche se molto più lentamente, con brat di Charli XCX), la cantautrice e il giocatore di football hanno annunciato il loro fidanzamento in un post condiviso accompagnato da una frase molto swiftiana: «La tua prof. d’inglese e il tuo prof. di ginnastica si sposano». Nelle foto, la cui colonna sonora è, coerentemente con la didascalia, la canzone “So High School” (in cui, come ricorda The Cut, Swift “canta «You know how to ball / I know Aristotle»), vediamo Kelce inginocchiato sotto un arco floreale in un magnifico giardino in fiore, come se avesse appena fatto la fatidica proposta a Swift, mentre lei gli tiene in viso tra le mani e indossa un vestito a righe di Ralph Lauren. Abito che, fino a quel momento, era possibile trovare online, in saldo, a 320 dollari.

Nel giro di un’ora dall’annuncio, però, com’era prevedibile, l’abito è andato esaurito in tutte le taglie, e il sito di Ralph Lauren, preso d’assalto dalle Swifties, ha smesso di funzionare per un po’. A chi volesse comunque accaparrarsi un feticcio dello shooting di fidanzamento (considerato che copiare l’anello, protagonista di una delle foto, risulterà per i più abbastanza difficile, date le sue considerevoli dimensioni) non resta che accontentarsi di una semplice polo Ralph Lauren, come quella indossata da Kelce. Tra l’altro, a conferma della perfetta orchestrazione del calendario editoriale della coppia, il neo-fidanzato Travis Kelce è anche il protagonista della cover del September Issue di GQ Usa. 

