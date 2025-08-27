Il vestito con cui Taylor Swift ha annunciato il suo matrimonio è andato sold out in un’ora

Le Swifties hanno preso d'assalto il sito di Ralph Lauren per acquistare l'abito a righe indossato nelle foto con Travis Kelce.

27 Agosto 2025

È un periodo di grandi annunci per Taylor Swift: poco dopo aver rivelato, nel bel mezzo di agosto e durante una puntata del podcast del suo ragazzo, Travis Kelce, l’imminente uscita, il 3 ottobre, del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl, generando il consueto delirio tra i fan (e anche tra i brand più disparati, che si sono precipitati a riprendere le grafiche arancione glitter della copertina per i loro post sui social, proprio com’era successo, anche se molto più lentamente, con brat di Charli XCX), la cantautrice e il giocatore di football hanno annunciato il loro fidanzamento in un post condiviso accompagnato da una frase molto swiftiana: «La tua prof. d’inglese e il tuo prof. di ginnastica si sposano». Nelle foto, la cui colonna sonora è, coerentemente con la didascalia, la canzone “So High School” (in cui, come ricorda The Cut, Swift “canta «You know how to ball / I know Aristotle»), vediamo Kelce inginocchiato sotto un arco floreale in un magnifico giardino in fiore, come se avesse appena fatto la fatidica proposta a Swift, mentre lei gli tiene in viso tra le mani e indossa un vestito a righe di Ralph Lauren. Abito che, fino a quel momento, era possibile trovare online, in saldo, a 320 dollari.

Nel giro di un’ora dall’annuncio, però, com’era prevedibile, l’abito è andato esaurito in tutte le taglie, e il sito di Ralph Lauren, preso d’assalto dalle Swifties, ha smesso di funzionare per un po’. A chi volesse comunque accaparrarsi un feticcio dello shooting di fidanzamento (considerato che copiare l’anello, protagonista di una delle foto, risulterà per i più abbastanza difficile, date le sue considerevoli dimensioni) non resta che accontentarsi di una semplice polo Ralph Lauren, come quella indossata da Kelce. Tra l’altro, a conferma della perfetta orchestrazione del calendario editoriale della coppia, il neo-fidanzato Travis Kelce è anche il protagonista della cover del September Issue di GQ Usa.