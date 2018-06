Lo show di metallari che suonano con strumenti giocattolo di Hello Kitty

Il mondo è pieno di strumenti giocattolo di Hello Kitty: per qualche decina di euro potete acquistare tastiere di vari modelli, chitarre, microfoni, chitarre elettriche, batterie, xilofoni e chi più ne ha più ne metta. Si tratta, ovviamente, di giocattoli dedicati a bambini (soprattutto bambine) in età prescolare, non a musicisti professionisti e men che meno a metallari. Però in fondo, chi l’ha detto che i metallari non possono godersi un po’ di kawaii? Loudwire, la webzine specializzata in hard rock e metal, infatti ha uno show sul suo canale YouTube dove musicisti metallari professionisti suonano con strumenti giocattoli di Hello Kitty.

Pochi giorni fa è uscito questo video con Mark Tremonti ed Eric Friedman (due ex Creed, oggi hanno una band che si chiama Tremonti) che fanno una cover dei Metallica armati di due mini-chitarre di Hello Kitty.

Uno dei video più popolari della serie è quello dove il chitarrista dei Black Sabbath, Zakk Wylde, suona una canzone dei Black Sabbath in versione decisamente unplugged.

Certo, a volte le canzoni rivisitate in salsa Hello Kitty non provengono dal mondo metal. Per esempio qui c’è Amy Lee degli Evanescence che suona “I Will Follow You Into the Dark”, la canzone dei Death Cab For Cutie, con una testiera giocattolo.

L’idea è piaciuta anche fuori dalla bolla del metal. Ed è finita su Open Culture, con commenti decisamente positivi: «Forse è un bel modo di divertirsi per gente che, a volte, ha la tendenza a prendersi un po’ troppo sul serio. Quando le rock star dimostrano di avere un buon senso dell’umorismo, non sembrano più simpatiche?»